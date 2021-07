Euro2020, Petkovic “Svizzera vuol battere Spagna e andare avanti”

Il ct degli elvetici crede nella semifinale "Tutti devono dare di più" SAN PIETROBURGO (RUSSIA) (ITALPRESS) – "Dobbiamo avere fame di vittorie per passare al turno successivo. Da questo momento in poi non posso dire di essere soddisfatto, perché per me il prossimo passo è sempre il più importante. Vogliamo arrivare in semifinale, anche se affrontiamo una delle Nazionali favorite". Così Vladimir Petkovic, commissario tecnico della Svizzera, intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida dei quarti di finale di Euro2020 contro la Spagna, in programma domani alle 18 a San Pietroburgo. "Ovviamente abbiamo vissuto delle emozioni importanti ma adesso i giocatori devono metterle da parte", ha aggiunto il ct elvetico. La Nazionale svizzera, per un gara così delicata, dovrà però fare a meno del suo capitano Xhaka, che deve scontare un turno di squalifica: "Ci mancherà molto, ma quello che voglio è che tutti diano qualcosa in più. Non solo per sostituirlo, ma anche per battere la Spagna", ha concluso Petkovic. Assieme all'ex tecnico della Lazio, in conferenza stampa, è intervenuto anche Xherdan Shaqiri: "Come abbiamo dimostrato contro la Francia, possiamo segnare più di un gol. Vogliamo fare il nostro calcio al 100%, se ci riusciamo allora tutto è possibile". L'ex Inter sarà il capitano della Svizzera: "Mi preparerò come faccio per ogni partita. Non cambio mai la routine, anche se indosserò la fascia di capitano. Sono molto orgoglioso guidare la squadra in una partita così importante e voglio mostrare le mie capacità in campo e aiutare la squadra", ha concluso Shaqiri. (ITALPRESS). mra/pdm/red 01-Lug-21 15:54