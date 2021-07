F.1: Hamilton “Lavoriamo per colmare gap con Red Bull”

Il campione del mondo "Le ultime 4 gare sono state un disastro" SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – "La Red Bull ha fatto un ottimo lavoro nelle ultime quattro gare. È stato davvero difficile per noi da Monaco in poi. E' stato un po' un disastro, anche lo stesso weekend di Baku. Loro invece hanno fatto dei passi avanti e quindi stiamo lavorando il più duramente possibile per vedere se c'è un modo per colmare questo divario. Non siamo nemmeno a metà stagione, quindi stiamo ancora combattendo e inseguendo il titolo mondiale". Lo ha dichiarato Lewis Hamilton, pilota della Mercedes, durante la conferenza stampa alla vigilia del GP d'Austria di Formula 1. "Stiamo tutti spingendo il più forte possibile – prosegue il campione del mondo in carica, arrivato secondo nell'ultimo weekend austriaco – Certo, vorremmo avere più ritmo in questo momento per poterci sfidare davvero, non solo in qualifica ma anche in gara. Ma come ho detto la Red Bull sta continuando a fare passi avanti. Tutto quello che faccio in questo momento è mettere in gioco tutta la mia energia per prepararmi al meglio e correggere eventuali problemi". (ITALPRESS). spf/pal/red 01-Lug-21 16:20