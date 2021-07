Italbasket batte Porto Rico e va in semifinale al Preolimpico

Il quintetto azzurro guidato da Meo Sacchetti si è imposto 90-83. BELGRADO (SERBIA) (ITALPRESS) – L'Italia batte Portorico e approda alla semifinale di sabato del preolimpico di basket in corso di svolgimento a Belgrado. Il quintetto azzurro guidato da Meo Sacchetti si è imposto 90-83 con i seguenti parziali: 18-24, 37-44, 64-58. Top scorer dell'incontro, tutti con 21 punti, Fontecchio, Mannion e Polonara. Italbasket in ginocchio contro il razzismo prima della palla a due. Nella gara d'esordio al Preolimpico, gli azzurri hanno scelto di inginocchiarsi in sostegno al movimento Black Lives Matter contro il razzismo. (ITALPRESS). gm/red 01-Lug-21 18:31