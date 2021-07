Al via petizione contro il rilascio di palloncini in aria

ROMA (ITALPRESS) – I palloncini sono sempre piu' utilizzati durante le feste e altre ricorrenze, addirittura ai funerali, ma molti ignorano l'impatto negativo che possono avere sull'ambiente. Per questo motivo Marevivo e Plastic Free lanciano la petizione "Per il mare non e' una festa" #StopAlVoloDeiPalloncini #StopBalloons, per chiedere di inserire nella legge Salva Mare il divieto del rilascio di palloncini e sensibilizzare sui danni che puo' avere la loro dispersione nell'ambiente. Un simile divieto e' gia' stato approvato dal Consiglio della provincia autonoma di Trento, la prima provincia in Italia a fare una proposta di questo tipo: vietato liberare palloncini in aria, pena una multa da 50 a 100 euro. Marevivo e Plastic Free chiedono che venga approvato un divieto nazionale. Secondo uno studio pubblicato da Ocean Conservancy, i palloncini sono al terzo posto tra i rifiuti piu' pericolosi per foche, tartarughe e uccelli marini. La plastica morbida che li compone, se ingerita da un animale, ha 30 volte piu' possibilita' di ucciderlo rispetto alla plastica dura come quella delle bottiglie (Fonte: University of Tasmania). Si tratta di una minaccia molto piu' frequente di quanto non si immagini: durante una ricerca portata avanti dalla Universita' di Wales Swansea, nel Regno Unito, i pezzi di palloncino costituiscono l'80% dei rifiuti trovati all'interno lo stomaco delle tartarughe marine analizzate. E' inevitabile che quello che vola in alto, torna indietro. Spesso in occasione di feste e commemorazioni i palloncini vengono liberati nell'aria. Bisogna chiedersi pero' dove vanno a finire. Ritornano giu', disperdendosi nell'ambiente e trasformandosi in una minaccia letale per gli animali che finiscono intrappolati nei loro fili o ingeriscono pezzi di palloncino scambiandoli per cibo. Non solo: la pratica di liberare palloncini in cielo e' anche un enorme spreco di elio, una risorsa non rinnovabile. L'elio, infatti, non e' usato solo per gonfiare palloncini, ma ha il ben piu' importante utilizzo di raffreddare i magneti superconduttori degli scanner MRI (per le risonanze magnetiche), il suo uso medico e' dunque importante per la salute umana. Durante le feste e' possibile proporre ai piu' piccoli di sostituirli con le bolle di sapone. In una ricorrenza speciale, o durante una celebrazione, e' preferibile piantare un albero o adottare virtualmente una tartaruga invece di far volare i palloncini. Si tratta di un gesto concreto e gentile nei confronti del Pianeta che puo' avere un impatto emotivo. (ITALPRESS). mgg/fsc/com 02-Lug-21 16:54