Atletica, per stampa Usa Richardson positiva alla cannabis

La velocista rischia di dover saltare i Giochi di Tokyo NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Sha'Carri Richardson sarebbe risultata positiva alla cannabis. Questa la notizia che rimbalza dagli Stati Uniti e che scuote il team a stelle e striscie di atletica leggera in vista di Tokyo2020. Sha'Carri Richardson positivo alla cannabis, compromessa la sua presenza a Tokyo Secondo "The New York Times" la velocista americana è "icappata" in un test antidoping effettuato durante i recenti Trials Olimpici. La Richardson era una delle principali contendenti alla medaglia d'oro nei 100 metri dei Giochi di Tokyo ma la sua partecipazione alla corsa a Cinque Cerchi appare adesso improbabile per la stampa Usa. La velocista ha vinto le "prove olimpiche americane" di Eugene (Oregon), dove ha corso i 100 metri in 10"86. (ITALPRESS). pdm/red 02-Lug-21 09:58