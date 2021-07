Decisa la formazione azzurra di nuoto per i Giochi di Tokyo

Paltrinieri, Pellegrini, Quadarella e Pilato guidano il team italiano ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio Federale ha deliberato la composizione della squadra nazionale della Federnuoto che parteciperanno alla 32esima edizione dei Giochi Olimpici, in programma a Tokyo dal 24 luglio all'8 agosto. Convocati 36 nuotatori e 3 fondisti (con Gregorio Paltrinieri impegnato sia in piscina che nel fondo). La più giovane della selezione è Giulia Vetrano, 15 anni compiuti il 5 dicembre, nuotatrice della 4×200 stile libero; fra i più esperti Federica Pellegrini, 33 anni il 5 agosto, capitano della Nazionale e unico atleta italiano a partecipare a cinque rassegne dei Giochi in corsia. Questi gli atleti del nuoto in piscina (21): Domenico Acerenza (Fiamme Oro / CC Napoli), Stefano Ballo (Esercito / Time Limit), Federico Burdisso (Esercito / Aurelia Nuoto), Giacomo Carini (Fiamme Gialle / Vittorino da Feltre), Thomas Ceccon (Fiamme Oro / Leosport), Matteo Ciampi (Esercito / Livorno Aquatics), Santo Yukio Condorelli (Aurelia Nuoto), Gabriele Detti (Esercito / In Sport Rane Rosse), Marco De Tullio (Fiamme Oro / Sport Project), Stefano Di Cola (Marina Militare / CC Aniene), Manuel Frigo (Fiamme Oro / Team Veneto), Nicolò Martinenghi (CC Aniene), Pier Andrea Matteazzi (Esercito / In Sport Rane Rosse), Filippo Megli (Carabinieri / RN Florentia), Alessandro Miressi (Fiamme Oro / CN Torino), Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro / Coopernuoto), Alberto Razzetti (Fiamme Gialle / Genova Nuoto My Sport), Matteo Restivo (Carabinieri / RN Florentia), Simone Sabbioni (Esercito / Vis Sauro), Federico Poggio (Fiamme Azzurre / Imolanuoto), Lorenzo Zazzeri (Esercito / RN Florentia). Queste le atlete del nuoto in piscina (15): Ilaria Bianchi (Fiamme Azzurre / NC Azzurra 91), Martina Rita Caramignoli (Fiamme Oro / Aurelia Nuoto), Martina Carraro (Fiamme Azzurre / NC Azzurra 91), Arianna Castiglioni (Fiamme Gialle / Team Insubrika), Ilaria Cusinato (Fiamme Oro / Team Veneto), Elena Di Liddo (Fiamme Oro / CC Aniene), Francesca Fangio (In Sport Rane Rosse), Sara Franceschi (Fiamme Gialle / Livorno Aquatics), Anna Chiara Mascolo (Hidron Sport Firenze), Margherita Panziera (Fiamme Oro / CC Aniene), Federica Pellegrini (CC Aniene), Benedetta Pilato (CC Aniene), Stefania Pirozzi (Fiamme Oro / CC Napoli), Simona Quadarella (CC Aniene), Giulia Vetrano (CN Nichelino). Per il nuoto in acque libere (3 atleti): Rachele Bruni (Fiamme Oro / Aurelia Nuoto), Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro / Coopernuoto), Mario Sanzullo (Fiamme Oro / CC Napoli). (ITALPRESS). pdm/com 02-Lug-21 15:45