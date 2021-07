Euro2020: Gosens “Non ho ancora superato la delusione per ko Germania”

L'esterno dell'Atalanta "Ho trattenuto lacrime, fa male uscire così" ROMA (ITALPRESS) – "L'eliminazione da Euro2020? Ancora non ho superato la delusione. Non ho pianto, ma ho trattenuto le lacrime". Lo sottolinea Robin Gosens, esterno dell'Atalanta e della nazionale tedesca intervenuto ai microfoni dell'emittente Sport1. "Ci vorranno giorni, se non settimane. Fa male uscire agli ottavi di finale quando speravamo tutti di andare molto più avanti. È stato comunque un grande evento per me – ha proseguito Gosens – un sogno d'infanzia che si è avverato. Il match col Portogallo è stato il momento più importante della mia carriera. La considero la serata perfetta, non avrei potuto desiderare di meglio. Lo ricorderò per sempre e lo racconterò ai miei figli e ai miei nipoti", ha dichiarato il calciatore tedesco dell'Atalanta. (ITALPRESS). pia/pal/red 02-Lug-21 11:40