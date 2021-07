Euro2020: Hjulmand “La Repubblica Ceca ha qualità ma siamo motivati”

Kasper Schmeichel: "Essere qui e giocare domani è una grande esperienza" BAKU (AZERBAIJAN) (ITALPRESS) – "Siamo molto felici di essere arrivati fin qui e non vediamo l'ora che arrivi la partita. Abbiamo grande rispetto per la nazionale ceca, ha tanti giocatori di talento". A dirlo è Kasper Hjulmand, commissario tecnico della Danimarca, in vista della sfida di domani alle 18, a Baku, contro la la Repubblica Ceca, valida per i quarti di finale di Euro2020. "Hanno Patrik Schick che è uno degli attaccanti più promettenti. Siamo due squadre con buoni giocatori e ben allenate. Noi abbiamo il nostro modo di giocare, siamo stati anche incredibilmente bravi a sfruttare i piccoli difetti degli avversari. In relazione ai calci piazzati, siamo preparati, sia in difesa che in attacco". Infine, parlando degli stimoli che avranno i suoi in vista di questa gara, Hjulmand ha concluso: "E' impossibile non essere motivati. La Nazionale serve per ispirare e unire il Paese. Abbiamo una grande fame, siamo molto motivati". Insieme al ct della nazionale danese è intervenuto il portiere della Danimarca, Kasper Schmeichel: "Tutte le partite internazionali sono importanti. Essere qui e giocare domani è una grande esperienza, ma sarà fantastica solo se vinceremo. Caldo? Sarà bello non stare lì a gelare (ride, ndr). Probabilmente saranno i giocatori di movimento a sentire di più l'alta temperatura. Ma siamo tranquilli, molti di loro hanno giocato nei paesi caldi, quindi non sarà la prima volta per loro". (ITALPRESS). mra/glb/red 02-Lug-21 17:52