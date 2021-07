Euro2020: Nazionale. Mancini “Vittoria meritata, ragazzi straordinari”

Azzurri in semifinale con la Spagna: "Godiamoci questo successo" MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – "Abbiamo meritato di vincere, i ragazzi sono stati straordinari. Abbiamo sofferto perché eravamo stanchi soltanto negli ultimi quindici minuti e potevamo fare qualche gol in più". Lo ha detto il commissario tecnico dell'Italia, Roberto Mancini, dopo la vittoria contro il Belgio nei quarti di finale di Euro 2020: "Non c'è stata sofferenza all'inizio, era semplicemente una partita aperta – ha aggiunto il ct azzurro ai microfoni della Rai – La sofferenza finale ci stava perché avevamo speso tanto". E sul cammino della Nazionale e sulla Spagna rivale in semifinale: "Non avevamo un risultato minimo all'inizio in questo Europeo, siamo partiti cercando di fare il massimo. Mancano ancora due partite, vedremo cosa accadrà. La Spagna? Godiamoci questa vittoria, poi ci pensiamo", ha concluso. (ITALPRESS). spf/glb/red 02-Lug-21 23:09