F.1: Verstappen vola nelle libere in Austria, bene le Ferrari

Leclerc 2° e Sainz 3°, poi Bottas, soltanto 7° Hamilton SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Max Verstappen è il più veloce nella prima sessione di libere del Gran Premio di Austria. Il pilota Red Bull, vincitore della scorsa settimana, si conferma davanti a tutti con il tempo di 1'05"143. Alle sue spalle le due Ferrari di Charles Leclerc (+0"266) e Carlos Sainz (+0"288), seguita dalla prima Mercedes, quella di Valtteri Bottas. Solamente settimo e a quasi sei decimi il campione del mondo in carica Lewis Hamilton, preceduto anche da Yuki Tsunoda (AlphaTauri) e Kimi Raikkonen (Alfa Romeo). Chiudono la top 10 Sergio Perez (Red Bull), Pierre Gasly (AlphaTauri) e Lando Norris (McLaren). Alle 15 monoposto di nuovo in pista per la seconda sessione di libere. (ITALPRESS). spf/pal/red 02-Lug-21 12:38