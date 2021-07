Marco Rossi sui social ironizza su Mbappé, CR7 e Neuer

L'italiano "ride" su uscite Francia, Portogallo e Germania da Euro2020 ROMA (ITALPRESS) – Sul suo account Instagram, il commissario tecnico dell'Ungheria, Marco Rossi, invita le stelle del girone F di Euro2020 a raggiungerlo in vacanza. Nell'immagine ironica postata l'allenatore italiano è raffigurato, su una spiaggia tropicale, in compagnia delle stelle di Francia, Portogallo e Germania, ovvero Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo e Manuel Neuer. Il girone F degli Europei, che doveva essere quello "di ferro", ha visto uscire di scena subito l'Ungheria. A ruota, negli ottavi, però sono state eliminate anche le altre tre formazioni. In pratica è ora l'unico raggruppamento a non avere una rappresentativa nei quarti di finale di Euro2020. (ITALPRESS). pdm/com 02-Lug-21 09:38