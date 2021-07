Mourinho in viaggio “Tifosi della Roma sto arrivando”

Il tecnico portoghese è atteso nel pomeriggio a Trigoria ROMA (ITALPRESS) – Sale la febbre per Mourinho nella capitale. Questa mattina, su Twitter, il club giallorosso ha postato un breve video del tecnico portoghese pronto per volare verso l'Italia. "Ciao ai miei fan. Ho preparato le mie valigie, ci vediamo presto. Tifosi della Roma, sto arrivando", afferma Josè Mourinho, parlando per metà in inglese e per l'altra metà in italiano. Oggi il nuovo tecnico del team giallorosso è atteso a Trigoria nel primo pomeriggio. (ITALPRESS). pdm/red 02-Lug-21 09:27