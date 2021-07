Ogni anno 7 miliardi di bottiglie di plastica non vengono riciclate

ROMA (ITALPRESS) – Più del 60 per cento degli 11 miliardi di bottiglie immesse al consumo in Italia ogni anno non vengono riciclate. È quanto emerge dal rapporto di Greenpeace "L'insostenibile peso delle bottiglie di plastica", da cui si deduce che circa 7 miliardi di contenitori in PET (Polietilene Tereftalato, il tipo di plastica utilizzato per produrli) da 1,5 litri, usati per confezionare le acque minerali e le bevande, rischiano di essere dispersi nell'ambiente e nei mari, contribuendo in modo massiccio all'inquinamento del pianeta. A ciò si aggiungono le emissioni di gas serra generate dalla produzione delle bottiglie non riciclate, pari a 850 mila tonnellate di CO2 equivalenti, che aggravano la crisi climatica. "L'Italia è uno dei maggiori consumatori globali di bottiglie di plastica per le acque minerali e le bevande. Ma nonostante i numeri impietosi del riciclo, le grandi aziende continuano a immetterne sempre di più sul mercato, facendo enormi profitti e non assumendosi alcuna responsabilità sul corretto riciclo e sul recupero a fine vita – dichiara Giuseppe Ungherese, responsabile campagna Inquinamento di Greenpeace Italia – Se vogliamo ridurre l'inquinamento da plastica nei nostri mari, le grandi aziende devono fare la loro parte e promuovere soluzioni a basso impatto ambientale come l'impiego di contenitori lavabili e riutilizzabili". (ITALPRESS). fsc/com 02-Lug-21 17:09