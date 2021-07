Per il Napoli amichevole in Germania con il Bayern il 31 luglio

Il test fra azzurri e tedeschi in scena all'Allianz Arena alle 16.30 NAPOLI (ITALPRESS) – Prestigiosa amichevole per il Napoli dopo la prima parte del ritiro precampionato a Dimaro Folgarida. Gli azzurri affronteranno il Bayern Monaco il 31 luglio nella "Audi Football Summit" organizzata da MatchIQ. L'incontro avrà luogo all'Allianz Arena alle 16.30. "Un match di grande valore che vedrà il Napoli affrontare uno dei club più titolati al mondo, per cominciare all'insegna dello spettacolo la stagione azzurra. Importanti informazioni riguardo ai biglietti per le partite amichevoli all'Allianz Arena: in conformità con l'ordinanza della Bavaria sul controllo dell'epidemia da Covid-19 (Bavarian Infection Control Order), è concesso l'ingresso a partite di calcio a un massimo di 1500 spettatori", scrivono oggi sul sito del Napoli. "Gli incontri valevoli per il campionato di EURO2020 tenutosi a Monaco erano esenti da questa ordinanza in quanto inquadrati in un progetto pilota. Al momento non è possibile prevedere lo sviluppo della pandemia da qui alla fine di luglio", si legge ancora nella nota odierna. (ITALPRESS). pdm/com 02-Lug-21 11:22