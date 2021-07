Salvini “Giusto aiutare il calcio, a settembre stadi riaprano”

Il leader della Lega "Lo sport è salute per migliaia di ragazzi" ROMA (ITALPRESS) – "La risposta è sì. Il calcio non è solo Cristiano Ronaldo ma mantiene tutto il sistema sport italiano, e lo sport è salute per migliaia di ragazzi". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, ai microfoni di 24 Mattino su Radio24, alla domanda se il Governo debba aiutare il calcio italiano, dopo l'allarme sui ricavi lanciato dalla Lega Serie A. Salvini dice sì anche alla riapertura degli stadi: "Non si capisce perché a settembre quando la campagna vaccinale sarà sostanzialmente ultimata gli stadi non possano apire in pienezza e in sicurezza, è lo stesso discorso che vale per le discoteche. Mi auguro che gli stadi tornino pieni di vita". (ITALPRESS). sat/pdm/red 02-Lug-21 09:14