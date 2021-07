Tokyo2020, Primo ministro Giappone “Possibili eventi senza tifosi”

"Diamo priorità alla sicurezza e alla salute delle persone" ROMA (ITALPRESS) – Il Primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, timoroso per l'aumento dei casi di positività al nuovo Coronavirus dalle parti di Tokyo, ha affermato che per i Giochi olimpici sono possibili alcuni eventi senza la presenza di tifosi. "Ho chiarito che non avere spettatori è una possibilità. Prenderemo provvedimenti, poiché diamo priorità alla sicurezza e alla salute delle persone", ha detto Suga. Il dottor Mitsuo Kaku, consulente medico per il Governo metropolitano di Tokyo, ha affermato ieri che la città sta passando in "situazione critica", poiché l'aumento è innescato dalla variante delta. (ITALPRESS). pdm/red 02-Lug-21 12:04