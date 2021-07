Atletica: Diamond League. Domani Jacobs a Stoccolma con gli sprinter USA

Il primatista italiano dei 100 metri parteciperà anche a Tokyo2020 ROMA (ITALPRESS) – Senza paura, consapevole delle proprie capacità e del nuovo status internazionale che ha raggiunto. Marcell Jacobs non ha mai corso in una tappa di Wanda Diamond League fuori dall'Italia, almeno fino a domenica pomeriggio. Stoccolma, il Bauhaus-Galan, è il teatro della sua prima uscita all'estero nel principale circuito mondiale, dopo le due partecipazioni al Golden Gala Pietro Mennea di Roma nel 2018 e 2020. Il primatista italiano dei 100 metri, ufficialmente convocato per le Olimpiadi di Tokyo nella distanza su cui ha impressionato con 9.95 e nella staffetta 4×100 (sensazionale frazione da 8.91 alle World Relays) affronta in Svezia due degli sprinter statunitensi di maggior livello: uno di loro, Ronnie Baker, correrà la gara individuale ai Giochi Olimpici, in virtù del secondo posto ai Trials americani di Eugene con 9.85. Dello stesso crono – il secondo al mondo quest'anno – è stato capace Marvin Bracy, al rientro dal fastidio muscolare patito nella semifinale dei Trials che lo ha estromesso dalla finale che metteva in palio Tokyo. Ha invece rinunciato alla vigilia il terzo velocista a stelle e strisce annunciato nei giorni scorsi, Isiah Young, 9.89 a fine maggio. Ma gli stimoli non mancano. Marcell Jacobs (Fiamme Oro) con il 9.95 di Savona resta il leader europeo stagionale, unico sotto i 10 secondi, meglio di un altro degli avversari in gara a Stoccolma, il britannico Chijindu Ujah (10.03 in stagione). (ITALPRESS). mra/gm/com 03-Lug-21 14:50