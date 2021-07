Calciomercato: Strootman al Cagliari in prestito dal Marsiglia

L'olandese torna in Italia dopo le esperienze con Roma e Genoa ROMA (ITALPRESS) – Kevin Strootman è un nuovo calciatore del Cagliari. Lo rende noto il club sardo sul proprio sito, spiegando che il centrocampista olandese "si trasferisce dall'Olympique Marsiglia in prestito sino al 30 giugno 2022 con opzione di rinnovo per la stagione successiva". "Esperienza, fisicità, tecnica, capacità di inserimento, tiro potente e preciso, voglia di vincere: c'è tutto questo nel repertorio di Kevin Strootman – scrive il Cagliari sul proprio sito – Un centrocampista moderno, mancino naturale, capace di giostrare in tutte le zone della mediana, a seconda delle esigenze e dei momenti della gara. Tatticamente intelligente, detta i tempi di gioco ai compagni, cuore e cervello della squadra. Ora Strootman potrà mettere le sue qualità al servizio del Cagliari: welkom op Sardinië, Kevin!". (ITALPRESS). pal/red 03-Lug-21 10:11