Euro2020: Confermata la rottura del tendine d’Achille per Spinazzola

L'esterno della Roma si è sottoposto oggi agli accertamenti ROMA (ITALPRESS) – Europeo finito e lungo stop per Leonardo Spinazzola. Infortunatosi nel corso del secondo tempo del quarto di finale vinto per 2-1 sul Belgio a Euro2020, l'esterno della Roma è rientrato oggi in Italia e gli accertamenti effettuati presso l'ospedale Sant'Andrea hanno confermato la rottura sottocutanea del tendine D'Achille sinistro. Spinazzola, fa sapere la Figc, farà immediatamente rientro al club di appartenenza. Al compagno di squadra, uscito ieri dal campo in lacrime, hanno dedicato la vittoria gli azzurri. Grande festa per la nazionale di Roberto Mancini sull'aereo che ha riportato la squadra in Italia da Monaco di Baviera. Entusiasmo e cori, uno dei quali per Spinazzola: nei video che circolano in rete si vede Federico Bernardeschi lanciare il coro per l'esterno della Roma ("Olè, olè olè olè, Spina, Spina"), subito seguito da tutti i compagni. (ITALPRESS). glb/com 03-Lug-21 18:27