Euro2020: Nazionale. Spinazzola “Tornerò presto, ne sono sicuro”

Il laterale azzurro "Con questo gruppo nulla è impossibile" MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – "Purtroppo sappiamo tutti come è andata ma il nostro sogno azzurro continua e con questo grande gruppo nulla è impossibile. Io vi posso solo dire che tornerò presto, ne sono sicuro!". Così su instagram Leonardo Spinazzola, laterale dell'Italia e della Roma, che ieri sera nel corso dei quarti di finale di Euro2020, vinti dagli azzurri per 2-1 sul Belgio, è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di un infortunio. Secondo una prima diagnosi Spinazzola avrebbe riportato una lesione al tendine d'achille, i tempi di recupero non sono stati ancora stimati. Si attende l'esito degli esami strumentali. (ITALPRESS). mra/gm/red 03-Lug-21 12:20