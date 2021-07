Euro2020: Repubblica Ceca, Schick “Nel finale non ne avevamo più”

Darida: "La Danimarca è una grande squadra, avessimo pareggiato…" BAKU (AZERBAIJAN) (ITALPRESS) – "Siamo tutti delusi, per noi finisce qui. Penso che abbiamo fatto tutto il possibile per vincere ma nel finale non ne avevamo più". Patrik Schick chiude il suo Europeo con 5 gol ma anche con l'amarezza dell'eliminazione nei quarti. "Avevamo messo un altro attaccante nella ripresa, provando a giocare più veloce e mettendoli sotto pressione. Aver segnato presto ci ha dato speranza ma non siamo riusciti a trovare il modo di pareggiare", ha aggiunto l'ex Samp e Roma. "La Danimarca è una grande squadra – riconosce il capitano dei cechi, Vladimír Darida – Si sono difesi bene e aver segnato subito da un punto di vista tattico li ha aiutato. Peccato ma non c'è niente di cui vergognarsi. Abbiamo offerto belle prestazioni, uno spirito battagliero, abbiamo lottato come leoni, anche oggi. Peccato non aver pareggiato, avrebbe cambiato l'inerzia della partita". (ITALPRESS). glb/red 03-Lug-21 20:58