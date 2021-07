Gp Austria: Verstappen vola in FP3, Mercedes inseguono

Il pilota Red Bull è il più veloce nella terza e ultima sessione di libere. SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Max Verstappen è il più veloce nella terza e ultima sessione di libere del Gran Premio dell'Austria. Il pilota Red Bull firma il miglior giro della mattinata in 1'04"591 e torna davanti alle due Mercedes. Cinque decimi di vantaggio su Valtteri Bottas, quasi sette su Lewis Hamilton e un altro importante segnale per le qualifiche (che inizieranno alle 15). A soli tre millesimi dal campione del mondo c'è l'AlphaTauri di Pierre Gasly, poi un super Antonio Giovinazzi, quinto in Alfa Romeo. La prima Ferrari è quella di Carlos Sainz in sesta piazza, mentre Charles Leclerc è nono. Nel mezzo l'Alpine dell'ex iridato Fernando Alonso e l'altra Red Bull di Sergio Perez. Completa la top-10 l'Aston Martin di Sebastian Vettel. (ITALPRESS). spf/gm/red 03-Lug-21 13:22