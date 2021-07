Tennis: Berrettini batte Bedene e vola negli ottavi a Wimbledon

Match dominato dal romano che chiude 6-4 6-4 6-4 LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Matteo Berrettini è negli ottavi del singolare maschile di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in erba dell'All England Club di Londra. Il tennista romano, numero 9 del ranking mondiale e testa di serie numero 7 ai Championships, ha superato in tre set lo sloveno Aljaz Bedene, 64° nella classifica mondiale: 6-4 6-4 6-4 il punteggio in un'ora e 41 minuti di gioco. Lunedì Berrettini affronterà il vincente della sfida tra il bielorusso Ivashka e l'australiano Thompson. (ITALPRESS). pal/red 03-Lug-21 15:34