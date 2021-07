Tennis: Federer agli ottavi di Wimbledon, sfiderà Sonego

Lo svizzero ha sconfitto in 4 set Cameron Norrie LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Sarà Roger Federer a sfidare negli ottavi a Wimbledon Lorenzo Sonego. L'otto volte campione sull'erba londinese, testa di serie numero 6, ha superato in quattro set il britannico Cameron Norrie: 6-4 6-4 5-7 6-4 dopo due ore e 35 minuti di gioco. Fra il tennista torinese e Federer un solo precedente, al primo turno del Roland Garros di due anni fa: successo dello svizzero per 6-2 6-4 6-4. (ITALPRESS). glb/red 03-Lug-21 19:02