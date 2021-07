Tennis: Sonego raggiunge Berrettini negli ottavi di Wimbledon

Il piemontese batte Duckworth in tre set: 6-3 6-4 6-4 LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Prosegue la marcia di Lorenzo Sonego nel singolare maschile di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso sui campi in erba dell'All England Club di Londra. Il tennista piemontese, numero 27 del ranking mondiale e testa di serie numero 23 ai Championships, ha superato in tre set (6-3 6-4 6-4) l'australiano James Duckworth, 91° nella classifica Atp, e ha staccato il biglietto per gli ottavi di finale dove troverà il vincente della sfida tra Roger Federer e Cameron Norrie. (ITALPRESS). pal/red 03-Lug-21 15:40