Tokyo2020: Musetti prende il posto di Sinner

Nel team azzurro anche Berrettini, Sonego, Fognini, Giorgi e Paolini ROMA (ITALPRESS) – Ufficializzato un cambio nella squadra di tennisti che rappresenterà l'Italia a Tokyo2020. Jannik Sinner ha rinunciato, per valutazioni personali, al pass conquistato in base alla sua posizione nel ranking, lasciando il posto a Lorenzo Musetti, che ha scalato la classifica ATP dopo le grandi prestazioni al recente Roland Garros. La formazione azzurra per il Giappone sarà quindi composta da Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti, Camila Giorgi e Jasmine Paolini. Gli azzurri qualificati per Tokyo 2020 sono 372 (186 uomini, 186 donne) in 35 discipline differenti. (ITALPRESS). pal/red 03-Lug-21 14:33