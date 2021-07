Calciomercato: Roma. Cengiz Under in prestito al Marsiglia

L'esterno turco nella scorsa stagione ha indossato la maglia del Leicester ROMA (ITALPRESS) – Cengiz Under è un nuovo giocatore del Marsiglia. A renderlo noto è la Roma, società proprietaria del suo cartellino, attraverso una nota nella quale specifica che il calciatore si trasferisce a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2022, a fronte del riconoscimento di un corrispettivo variabile per un importo massimo di 500 mila euro. "L'accordo prevede, al verificarsi di determinate situazioni sportive, l'obbligo di acquisizione a titolo definitivo per 8,4 milioni di euro e, in caso di futuro trasferimento del calciatore, il pagamento in favore dell'AS Roma di un importo pari al 20% del prezzo di cessione", si legge nel comunicato. Under è arrivato in giallorosso nell'estate del 2017, collezionando 88 presenze e 17 reti. Nell'ultimo campionato ha giocato in prestito al Leicester. "In bocca al lupo, Cengiz!", conclude la nota. (ITALPRESS). mra/gm/com 04-Lug-21 16:46