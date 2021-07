Coppa America, Argentina e Colombia in semifinale

Messi super, 3-0 all'Ecuador. Ospina decisivo ai rigori con l'Uruguay. RIO DE JANEIRO (BRASILE) (ITALPRESS) – Argentina e Colombia in semifinale di Coppa America. Tutto facile per l'Albiceleste, trascinata da Lionel Messi autore di un gol e due assist: 3-0 all'Ecuador con le reti 'italiane' di De Paul e Lautaro Martinez. La Colombia invece si è imposta ai rigori sull'Uruguay. Si affronteranno nel penultimo atto della Coppa, mentre l'altra semifinale vedrà di fronte Brasile e Perù. Sulle spalle di Messi. Nuova grande prestazione dell'asso argentino che prima ha mandato in rete De Paul e Lautaro, quindi si è messo in proprio al 93', segnando su punizione il definitivo 3-0. Messi è ora miglior goleador (4 reti) e miglior assistman (4) della competizione. Per gli uomini di Lionel Scaloni l'ultimo ostacolo verso la finale è rappresentato dalla Colombia. Gli atalantini Duvan Zapata e Luis Muriel da una parte, lo storico duo celeste Luis Suarez-Edinson Cavani dall'altra. Eppure i portieri Ospina e Muslera sono riusciti a mantenere le rispettive porte inviolate prima dei tiri dal dischetto. Si è fatta apprezzare di più la formazione di Reinaldo Rueda, con Muslera decisivo in un paio di circostanze, in particolare su un colpo di testa di Zapata al 72'. Ai rigori colombiani impeccabili, mentre l'Uruguay ha pagato gli errori di Gimenez e Matias Vina, 'vittime' di un Ospina in grande serata. La semifinale tra Argentina e Colombia è in programma la notte di mercoledì 7 luglio. (ITALPRESS). fsc/red 04-Lug-21 10:20