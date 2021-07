Euro2020, Mourinho “L’Inghilterra faccia attenzione alla Danimarca”

"Con l'Ucraina tutto facile, ma in semifinale sarà diverso", dice. LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Semi dei". La stampa inglese si lascia andare all'entusiasmo ed esalta il 4-0 con cui i Tre Leoni di Southgate sono riusciti a sconfiggere l'Ucraina a Roma, conquistando la terza semifinale della storia agli Europei di calcio. E' stata una notte di festa in tutta l'Inghilterra, con milioni di persone riversate per le strade a festeggiare. Il prossimo ostacolo per Harry Kane ("Nessun dubbio sul capitano", scrive ora il "Times") e compagni sarà la Danimarca, autentica rivelazione di questa competizione. Commentatore per "TalkSport", Josè Mourinho ha parlato così della squadra di Southgate, che ancora non ha subito reti. "E' stata un'ottima performance dell'Inghilterra, ma come mi aspettavo è stato veramente troppo facile", ha detto il nuovo allenatore della Roma. Occhio dunque ora alla Danimarca, che gli inglesi affronteranno a Wembley. "E' una squadra decisamente migliore dell'Ucraina – ha avvertito lo Special One -. Sarà una grande semifinale. La Danimarca è solida e ha trovato un sistema differente senza Christian Eriksen. Hanno dei giocatori bravi e solidi che giocano nei migliori campionati europei e hanno molta esperienza". (ITALPRESS). fsc/red 04-Lug-21 13:24