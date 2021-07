Euro2020: Nazionale. Chiesa “Spinazzola? Dispiace tanto, ci mancherà”

"Stava facendo un grande europeo, un giocatore fondamentale per noi" FIRENZE (ITALPRESS) – "Mi dispiace tantissimo per Spina davvero. Stava facendo un grandissimo europeo. Un giocatore fondamentale per noi". Così Federico Chiesa, esterno d'attacco dell'Italia, ai microfoni di Uefa.com, commentando l'infortunio subito da Leonardo Spinazzola nel corso della gara dei quarti di finale di Euro2020 contro il Belgio: "Siamo davvero come fratelli e perderne uno non è bello, in senso metaforico. Gli auguro il meglio, è un grande giocatore e ci mancherà in queste partite, ma adesso deve solo pensare a recuperare – ha sottolineato Chiesa -. Noi cercheremo di portargli qualcosa di grande per regalargli una grande gioia". (ITALPRESS). mra/gm/red 04-Lug-21 19:19