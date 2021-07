Euro2020, Oyarzabal avvisa l’Italia “Anche la Spagna è in gran forma”

"Sempre fiduciosi, dobbiamo restare noi stessi", dice l'attaccante LAS ROZAS (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Contro l'Italia sarà una partita molto difficile. Gli Azzurri si sono mostrati di grande livello e sono in super forma. Ma lo siamo anche noi. Se facciamo bene le cose avremo più possibilità di vincere. La cosa più importante è che restiamo noi stessi e che manteniamo il nostro stile. Dobbiamo continuare ad avere fiducia in noi". Così l'attaccante spagnolo Mikel Oyarzabal a proposito della semifinale di martedì sera a Wembley contro gli Azzurri di Roberto Mancini. Il cammino degli uomini di Luis Enrique, almeno nella fase a gironi, è stato particolarmente criticato. "Che siano state giuste o meno le critiche sta a voi dirlo – dice Oyarzabal, decisivo ai rigori contro la Svizzera, in conferenza stampa a Las Rozas -. Noi dal primo giorno siamo qui, sapevamo di avere un gruppo solido, unito, d'alto livello. Non abbiamo mai avuto dubbi. Avevamo fiducia in noi e abbiamo fiducia per ciò che arriverà". (ITALPRESS). fsc/red 04-Lug-21 14:19