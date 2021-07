F.1: Gp Austria. Verstappen “Sorpreso, oggi Red Bull irreale”

"Tutti dicevano che eravamo i favoriti, ma non è mai facile". SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – "La macchina oggi era irreale, con ogni set di gomme è stato un piacere guidarla. Sono sorpreso, non mi aspettavo andasse così bene la gara e una prestazione di questo tipo è straordinaria. Tutti dicevano che eravamo i favoriti, ma non è mai facile. Quindi giù il cappello e complimenti a tutta la squadra". Così Max Verstappen, vincitore del Gp d'Austria con la Red Bull, a fine gara. "Nella ripartenza ho creato un vantaggio, sapevo che se fossi andato oltre il primo giro avrei potuto fare la mia gara e oggi è stato così. Sentire tutti questi fan è incredibile, è una grande motivazione e ringrazio tutti per essere venuti", ha concluso l'olandese. (ITALPRESS). spf/fsc/gm/red 04-Lug-21 17:05