Il Barcellona “regala” Pjanic, piace a Juve e Inter

Mundo Deportivo: il centrocampista bosniaco e Umtiti verso l'addio BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Il Barcellona 'regala' Samuel Umtiti e Miralem Pjanic con l'obiettivo di abbassare il monte ingaggi e avere maggiore libertà di manovra per 'reingaggiare' Lionel Messi, attualmente svincolato. Lo scrive "Mundo Deportivo". Umtiti vorrebbe però continuare a giocarsi le sue carte con Ronald Koeman, mentre Pjanic sa di non essere nei piani del tecnico olandese. Il bosniaco lascerà comunque un'impronta in negativo sui conti blaugrana, 45 milioni di euro che non sono stati ammortizzati. Pjanic, sempre secondo il quotidiano catalano, piace alla sua ex squadra, la Juve, e all'Inter. In Francia invece ci sarebbe in corsa il Psg. Intanto i blaugrana hanno ceduto in prestito con diritto di riscatto Francisco Trincao al Wolverhampton. (ITALPRESS). fsc/red 04-Lug-21 13:05