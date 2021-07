Con il nuovo allenatore in conferenza stampa anche l'ad Marotta MILANO (ITALPRESS) – Arriva il giorno di Simone Inzaghi. Il nuovo tecnico dell'Inter verrà presentato ufficialmente mercoledì alle 13 allo stadio San Siro. Con l'ormai ex allenatore della Lazio in conferenza stampa ci sarà anche il Ceo Sport nerazzurro Giuseppe Marotta. (ITALPRESS). fsc/red 04-Lug-21 15:55