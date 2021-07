Motocross: Gp Italia. Doppio podio per Cairoli, Gajser resta leader

Il siciliano ha conquistato due terzi posti. MAGGIORA (NOVARA) (ITALPRESS) – Doppio podio per Tony Cairoli a Maggiora (Novara), nella terza tappa stagionale del Mondiale di motocross. In sella alla sua Ktm il pilota siciliano, nove volte iridato, ha conquistato due terzi posti nelle prove di giornata del Gp d'Italia. Nella prima, successo per Romain Febvre (Kawasaki) davanti allo spagnolo Jorge Prado (Ktm) e, appunto, a Cairoli. Quinto il leader del mondiale e campione in carica Tim Gajser su Honda. Nella seconda prova l'olandese Jeffrey Herlings (Ktm) fa il vuoto precedendo Glenn Coldenhoff (Yamaha) e Cairoli. Solo sesto Gajser, che conserva comunque il comando iridato con 124 punti, 6 in più di Herlings. Cairoli è quarto a quota 105. Fra due settimane si torna a correre, appuntamento col Gran Premio d'Olanda. (ITALPRESS). fsc/gm/red 04-Lug-21 18:25