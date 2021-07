Softball, l’Italia si conferma campione d’Europa

Le Azzurre hanno sconfitto in finale l'Olanda per 9-5 ROMA (ITALPRESS) – Undici vittorie su undici e dodicesimo titolo europeo, il secondo consecutivo. L'Italia festeggia una cavalcata trionfale, perfetta, nell'Europeo di softball di casa in Friuli Venezia-Giulia. Sul diamante di Castions di Strada, le azzurre superano l'Olanda per 9-5. Nonostante il primo vero momento di difficoltà vissuto nel primo inning, con tre punti subiti, l'Italia ribalta la partita con autorità e convinzione. Il margine aumenta grazie a tre fuoricampo, quindici valide e a una grande solidità collettiva. Nel settimo inning non basta la reazione d'orgoglio dell'Olanda. "Questa vittoria ha tantissimi significati – afferma il presidente federale Andrea Marcon -. È una sequenza di emozioni fortissime che abbiamo vissuto giorno per giorno e oggi il ricordo di Enrico (Obletter, ct scomparso a febbraio per Covid, ndr) è stato ancora più forte ed emozionante". (ITALPRESS). fsc/com 04-Lug-21 12:04