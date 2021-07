Superbike a Donington, a Razgatlioglu gara 2 e leadership mondiale

Il turco approfitta della caduta di Rea e bissa il successo di sabato DONINGTON (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Toprak Razgatlioglu concede il bis a Donington Park e vola in testa alla classifica mondiale di Superbike. Il turco del team Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK festeggia la seconda vittoria di questo fine settimana e approfitta al meglio della caduta di Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK), finito a terra mentre era in testa. Rea riesce a conservare la testa della corsa ma presto finisce sotto la pressione esercitata da Razgatlioglu, ancora una volta scattato benissimo al via. Parte sesto e all'uscita dalla prima curva è già secondo. Razgatlioglu supera Rea al quarto giro alla curva 8 e va al comando. Il turco vuole la seconda vittoria del fine settimana inglese per ridurre le distanze in classifica dal campione del mondo. Rea pressa Razgatlioglu che al decimo giro commette un errore alla stessa curva in cui il portacolori Yamaha aveva superato il nordirlandese portandosi al comando. La Yamaha YZF R1 del turco va larga permettendo così a Rea di tornare davanti. Un giro dopo però Rea finisce nella ghiaia alla Coppice rientrando in pista in 20^ posizione e non portando a casa nemmeno un punto. Lo statunitense Garrett Gerloff (GRT Yamaha WorldSBK Team) arriva secondo e conquista la sua miglior prestazione della stagione approfittando al meglio della caduta di Rea e precedendo Tom Sykes (BMW Motorrad WorldSBK Team). Per Yamaha è la decima doppietta nella storia del WorldSBK mentre Sykes conquista il suo secondo podio di fila. Sykes nelle ultime fasi di gara deve resistere alla pressione di Scott Redding (Aruba.it Racing – Ducati) che riscatta in parte il difficile weekend sulla pista di casa: il pilota inglese arriva a meno di un secondo dal podio. L'olandese Michael van der Mark (BMW Motorrad WorldSBK Team) non riesce a convertire la partenza dalla prima fila in un podio ma porta a casa un buon quinto posto a chiudere così un ottimo weekend per il team BMW e per la sua nuova M 1000 RR. Sesta posizione alla bandiera a scacchi per Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK). Settimo posto per Chaz Davies (Team GoEleven) nonostante il problema alla spalla legato alla caduta riportata nello scorso Round a Misano. Alle sue spalle ecco Michael Ruben Rinaldi (Aruba.it Racing – Ducati), ottavo. Piazzamento in top ten per le due Honda ufficiali del Team HRC di Leon Haslam e Alvaro Bautista, scattati rispettivamente dalla quarta e dalla 16^ casella. Altro arrivo in zona punti per Andrea Locatelli (Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK) che termina 11° davanti a Lucas Mahias (Kawasaki Puccetti Racing), Axel Bassani (Motocorsa Racing), Tito Rabat (Barni Racing Team) ed Eugene Laverty (RC Squadra Corse). Luke Mossey (OUTDO TPR Team Pedercini Racing) è il primo degli esclusi dalla zona punti e si mette alle spalle lo spagnolo Isaac Viñales (Orelac Racing VerdNatura), Christophe Ponsson (Alstare Yamaha), Loris Cresson (OUTDO TPR Team Pedercini Racing) e Rea. Ritiro nelle prime fasi di gara per Jonas Folger (Bonovo MGM Action). (ITALPRESS). fsc/com 04-Lug-21 16:57