Calcio: intervento alla spalla sinistra per Dries Mertens

L'attaccante belga dovrà stare a riposo per 2-3 settimane NAPOLI (ITALPRESS) – Dries Mertens in giornata si è sottoposto in Belgio a intervento di stabilizzazione della spalla sinistra da parte del dottor Declercq e sotto la supervisione del dottor Canonico. A renderlo noto è la stessa società partenopea attraverso una nota nella quale ha specificato che "il giocatore osserverà un periodo di riposo di 2-3 settimane e poi inizierà il percorso riabilitativo", conclude il comunicato. (ITALPRESS). mra/pal/red 05-Lug-21 18:34