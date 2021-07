Calciomercato: Accordo Psg-Sergio Ramos, visite mediche per Hakimi

Lo spagnolo chiude la trattativa, per l'interista c'è un quinquennale PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Sergio Ramos ha finalmente trovato un accordo con il Paris Saint Germain. A svelarlo è 'Le Parisien', secondo il quale il 35enne difensore spagnolo del Real Madrid avrebbe raggiunto la capitale francese per accelerare una trattativa già avviata nei giorni scorsi dal fratello e dal suo procuratore. Ramos, che con i Blancos guadagnava circa 15 milioni di euro netti a stagione, avrebbe dunque accettato un taglio dell'ingaggio, considerato da Leonardo eccessivo. Tutto fatto invece per l'arrivo dall'Inter di Achraf Hakimi: il difensore marocchino firmerà con il Psg un contratto quinquennale non appena avrà completato le riutali visite mediche, previste per l'inizio della settimana. Hakimi potrebbe quindi diventare il secondo acquisto ufficiale dell'estate dopo il centrocampista olandese del Liverpool Georginio Wijnaldum. Un altro giocatore ha già fatto le visite mediche: si tratta del portiere del Milan Gianluigi Donnarumma, attualmente tra i pali della Nazionale semifinalista agli Europei. Anche il suo arrivo sarà ufficializzato a breve. (ITALPRESS). mc/red 05-Lug-21 11:17