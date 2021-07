Euro2020: Maguire “Inghilterra in finale? Ora pensiamo alla Danimarca”

"La mentalità di questo gruppo è pretendere di dare sempre il massimo" LONDRA (ITALPRESS) – "Probabilmente adesso abbiamo più fiducia rispetto alla partita con la Croazia. Non andavamo in semifinale da tanto tempo, quindi eravamo meno convinti. Sono sicuro che anche i tifosi ci stiano credendo di più adesso, così come noi giocatori". Così Harry Maguire, difensore dell'Inghilterra, intervenuto in conferenza stampa in vista della semifinale di Euro2020 contro la Danimarca. Il centrale di proprietà del Manchester United ha poi aggiunto: "Il percorso della Danimarca è stato eccellente – ha detto Maguire -. Innanzitutto, i nostri pensieri sono sempre stati per Christian Eriksen e per la sua guarigione, siamo tutti con lui. Sono una buona squadra, hanno dimostrato ormai da anni che sono una nazionale importante. Sappiamo che sono una squadra forte con grandi leader e grande esperienza". Il punto di forza della squadra di Southgate, fin qui, è stata la difesa: "È un vero vantaggio per noi, sette partite senza subire gol sono tante. Non è merito soltanto dei difensori e del portiere, ma di tutta la squadra". Sulla possibilità di raggiungere una finale che manca dal 1966, Maguire ha concluso: "Non ci pensiamo. Siamo concentrati su noi stessi. La mentalità di questo gruppo è che pretendiamo molto l'uno dall'altro, tutti vogliamo vincere le partite. Pensiamo ad una gara alla volta". (ITALPRESS). mra/pal/red 05-Lug-21 19:31