Calcio: Torino. Govedì la presentazione di Ivan Juric

Oggi il primo giorno al Filadelfia in vista degli allenamenti TORINO (ITALPRESS) – Si avvicina l'inizio della nuova per il Torino. Il club granata ha infatti annunciato che giovedì prossimo, 8 luglio, presenterà il nuovo tecnico Ivan Juric. "Nice to see you boss", è il saluto su Twitter a Juric che oggi ha passato il primo giorno al Filadelfia, in vista della ripresa degli allenamenti. Ufficiale, intanto, la cessione al Pordenone del talento scuola Toro Mihael Onisa che si separa dai granata a titolo definitivo. (ITALPRESS). mra/pal/red 06-Lug-21 17:50