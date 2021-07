Ciclismo: Cavendish vince in volata la decima tappa del Tour2021

Tripletta del britannico a Valence, Pogacar mantiene la maglia gialla ROMA (ITALPRESS) – Mark Cavendish vince la decima tappa del Tour de France 2021, l'Albertville-Valence, di 190.7 chilometri. Il corridore britannico della Deceuninck-Quick Step si aggiudica la frazione in volata davanti ai belgi Wout Van Aert (Jumbo-Visma) e Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) ed ottiene la terza vittoria di tappa in questa edizione della Grande Boucle, nonché il successo numero 33 in carriera. Nulla da fare per il campione italiano Sonny Colbrelli (Bahrain-Victorius), che chiude al 17° posto dopo aver forato ai -28 dal traguardo. In ottica classifica generale, lo sloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) resta al comando e mantiene la maglia gialla con 2'01" di vantaggio sull'australiano Ben O'Connor (AG2R Citroen Team). Tanta attesa ora per l'undicesima tappa, in programma domani da Sorgues a Malaucène di 198.9 km: ben 5 i GPM, tra cui la doppia scalata al Mont Ventoux. (ITALPRESS). spf/mc/red 06-Lug-21 17:46