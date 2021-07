Coronavirus, in Formula 1 cancellato il Gp d’Australia

Allo studio diverse ipotesi per confermare stagione con 23 gare ROMA (ITALPRESS) – "Il Gran Premio d'Australia di Formula 1 non si svolgerà nel 2021. La gara era in programma dal 19 al 21 novembre all'Albert Park di Melbourne, come 21° round del Mondiale". Lo hanno reso noto gli organizzatori del circo delle macchine superveloci. Un portavoce della "Formula 1" ha poi dichiarato che, sebbene siano delusi dall'impossibilità di svolgere l'evento, "sono fiduciosi di poter offrire una stagione di 23 gare nel 2021 e abbiamo una serie di opzioni da portare avanti per sostituire il posto lasciato vacante dal Gran Premio d'Australia". "Lavoreremo sui dettagli di queste opzioni nelle prossime settimane e forniremo ulteriori aggiornamenti una volta concluse tutte le discussioni del caso", ha aggiunto il portavoce del circo internazionale della Formula 1, parlando a nome del ceo Stefano Domenicali. (ITALPRESS). pdm/com 06-Lug-21 09:34