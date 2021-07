Euro2020: Danimarca. Hjulmand “Eriksen con noi, proveremo a vincere”

"Inghilterra ha più pressioni di noi, ma avranno un grande pubblico" LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Parlo spesso con Eriksen. Penso a lui tutto il tempo e l'ho fatto anche quando siamo entrati nello stadio qui a Londra. Sentiamo che è qui con noi. Giochiamo per lui, non c'è dubbio su questo. Spero che, se arriviamo in finale, saremo insieme". Così Kasper Hjulmand, commissario tecnico della Danimarca, intervenuto in conferenza stampa in vista della gara di domani contro l'Inghilterra, valida per la semifinale di Euro2020. "Non c'è dubbio che l'Inghilterra abbia più pressioni di noi, ma saranno aiutati da un grande pubblico. I nostri giocatori hanno qualità e mentalità. Sicuramente pensiamo di avere una possibilità di passare". Per Hjulmand, giocare contro l'Inghilterra a Wembley è una sfida in più: "Ho sempre detto che è bello giocare contro i migliori. Dobbiamo vivere queste sfide e avere una mentalità finalizzata alla vittoria, non importa chi affrontiamo. Sarebbe bello se battessimo l'Inghilterra a Wembley". Infine, il ct danese, ha parlato dei pochi tifosi danesi danesi che potranno essere allo stadio: "Crediamo di poter vincere. È quello che stiamo vogliamo. Con quasi 8.000 fan danesi che vivono qui, c'è tanto entusiasmo. Quando ci sarà il fischio d'inizio, saremo pronti. Il gruppo è forte e sta riposando, domani daremo tutto". (ITALPRESS). mra/gm/red 06-Lug-21 19:57