Euro2020: Uefa invita Eriksen e medici che lo hanno salvato per finale

Uno dei medici "Spero di vedere la Danimarca contro l'Italia" NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – L'Uefa ha invitato Christian Eriksen, fantasista della Danimarca, e il personale paramedico che hanno contribuito a salvare la sua vita, a seguito dell'arresto cardiaco subito dal centrocampista dell'Inter nel corso del match contro la Finlandia. Oltre a Eriksen e i sei medici, un invito è stato inviato anche alla moglie del danese, ma al momento – riporta Espn – non è arrivata alcuna conferma di partecipazione. Uno dei paramedici, Peder Ersgaard, si è detto onorato di aver ricevuto l'invito dal presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin. "Sono eccitato, come un bambino alla vigilia di Natale – ha detto alla rivista Fagbladet FOA -. Sono molto orgoglioso dei miei sforzi, ma anche di tutta la squadra. Non è stato un impegno individuale. Spero di vedere la Danimarca contro l'Italia. Sarebbe davvero bellissimo, ancor di più se la Danimarca dovesse diventare campione d'Europa", ha concluso Ersgaard. (ITALPRESS). mra/mc/red 06-Lug-21 17:18