Fiorentina, Burdisso “Impatto molto bello, un orgoglio essere qui”

Il nuovo direttore tecnico dei team viola "Gonzalez può fare bene" FIRENZE (ITALPRESS) – "L'impatto è stato bellissimo. Questa città e questa tifoseria le conoscevo bene, perché venivo qua da avveersario quando ero giocatore. Appena mi hanno detto che c'era l'opportunità di venire a lavorare qua, non ho esitato ad accettare la sfida". Così il nuovo direttore tecnico della Fiorentina, Nicolas Burdisso. "Sono il responsabile tecnico della società e devo collegare i vari segmenti del club. Mi occupo della prima squadra, del settore giovanile e dello scouting. Dobbiamo valorizzare i nostri giovani e cercare nuovi talenti da inserire in prima squadra o in primavera", ha aggiunto l'ex difensore argentino. "Nicolas Gonzalez può dare molto alla Fiorentina. Ci auguriamo, da argentini, che possa ripetere quanto fatto qui da Gabriel Batistuta. C'è tanto da fare, ho tanta voglia di far bene e tantissime idee. Voglio essere una risorsa per il club e un riferimento per l'allenatore e per i giocatori della Fiorentina. E' un orgoglio per me essere qui per questa sfida", ha concluso Burdisso. (ITALPRESS). pdm/com 06-Lug-21 14:58