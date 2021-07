Il Brasile batte 1-0 il Perù e vola in finale di Copa America

Decisivo un gol dell'ex Milan Paquetà, stanotte Argentina-Colombia RIO DE JANEIRO (BRASILE) (ITALPRESS) – Il Brasile ha battuto 1-0 il Perù ed è volato in finale di Copa America. La squadra verdeoro, all'Estadio Olimpico Nilton Santos di Rio de Janeiro, si è imposta di misura grazie, ancora una volta, a Lucas Paquetà. L'ex Milan, come nei quarti di finale contro il Cile, ha segnato il gol-partita. Paquetà ha segnato al 35', sfruttando al meglio un assist della stella del Psg, ovvero Neymar. In campo dal primo minuto il difensore della Juventus Danilo. Questa notte si disputerà l'altra semifinale, ovvero Argentina-Colombia, all'Estadio Nacional de Brasilia. La finalissima andrà in scena nella notte fra sabato e domenica allo stadio Maracanà. Il Brasile è a caccia del decimo trionfo in Copa America. "Voglio l'Argentina in finale", ha detto Neymar, al termine della gara contro il Perù. "Poi vincerà il Brasile", ha aggiunto il leader tecnico dei verdeoro. (ITALPRESS). pdm/red 06-Lug-21 09:00