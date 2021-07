In casa Roma idea Reinildo, Pau Lopez a Marsiglia per visite mediche

Il terzino del Lille nome nuovo per Mourinho dopo il ko di Spinazzola ROMA (ITALPRESS) – Spunta il nome di Reinildo per la nuova Roma di Mourinho. Dopo l'infortunio di Leonardo Spinazzola è partita, in casa dei giallorossi, la caccia a un nuovo terzino. Dalla Francia, precisamente da "befoot.net", arriva la notizia dell'interesse del club capitolino per Reinildo Isnard Mandava, noto semplicemente come Reinildo, 27enne, nato in Mozambico, in forza al Lille, fresco campione di Francia. Per il cartellino del terzino di fascia sinistra (mancino), il club francese chiede circa 15 milioni di euro. La Roma conta di far scendere le pretese del Lille visto che il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2022. Sempre dalla Francia confermano l'arrivo a Marsiglia di Pau Lopez. Il portiere è sbarcato a in Francia e sosterrà subito le visite mediche di rito prima di firmare per l'Olympique. Lo spagnolo dovrebbe andare al club francese con la formula del prestito, per circa 500mila euro, con diritto di riscatto fissato a 12 milioni, che scatterebbe dopo 20 presenze. (ITALPRESS). pdm/red 06-Lug-21 11:53