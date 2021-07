In MotoGp cancellato il Gp d’Australia, si corre Portimao bis

Modificato il calendario internazionale a causa del Coronavirus ROMA (ITALPRESS) – "Cancellato il Red Bull Australian Motorcycle Grand Prix". Lo hanno reso noto la Fim, l'Irta e la Dorna Sports, che organizzano il circo della MotoGp. "L'attuale pandemia da Covid-19 e le conseguenti complicazioni di viaggio e restrizioni logistiche non rendono possibile confermare la fattibilità dell'evento, che quindi non sarà presente nel calendario 2021. Il Campionato del Mondo MotoGp non vede l'ora di tornare a correre davanti ai fan australiani lungo il circuito del Gran Premio di Phillip Island nel 2022", hanno precisato Fim, Irta e Dorma Sports. "Il Gran Premio motociclistico della Malesia è stato quindi anticipato e si svolgerà con una settimana di anticipo rispetto a quanto precedentemente programmato e si svolgerà proprio il 24 otobre, al posto del Gp d'Australia", si legga ancora nella nota odierna. "Inoltre, è stato aggiunto il Grande Premio do Algarve al calendario del Campionato Mondiale. La MotoGp tornerà quindi a Portimao (dove era già stata il 18 aprile) dal 5 al 7 novembre, ovvero nella settimana che precede il Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana", hanno puntualizzato infine Fim, Irta e Dorma Sports. (ITALPRESS). pdm/com 06-Lug-21 09:22