In programma domani le visite mediche di Ramos per passare al Psg

L'ex Real Madrid si legherà al club parigino fino al giugno 2023 PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – "Domani Sergio Ramos si sottoporrà alle visite mediche per firmare con il Psg". Lo sostiene "L'Equipe". L'ex difensore del Real Madrid ieri ha trovato l'accordo col club parigino ed è atteso nella capitale francese per i test medici di rito, prima di firmare il contratto. Sergio Ramos sarà ufficialmente un giocatore del PSG domani sera o al massimo giovedì. Il difensore centrale spagnolo, che da poco si è svincolato dal Real Madrid, si legherà fino al giugno 2023 ai vicecampioni di Francia. Il campione del mondo 2010 sarà il secondo colpo del Paris Saint Germain di questa estate, dopo Georginio Wijnaldum. Atteso a Parigi anche Achraf Hakimi, che dovrebbe passare dall'Inter al Psg per circa 60 milioni di euro. Il Psg sarà il terzo club di Ramos, dopo Siviglia e Real. (ITALPRESS). pdm/red 06-Lug-21 10:47